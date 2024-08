Iisraeli suuroperatsioonis Läänekaldal hukkus mitmeid palestiinlasi

„Iisraeli kaitsevägi on tegutsenud alates täna õhtust suurte jõududega Jenini ja Tul Karmi põgenikelaagrites, et tõrjuda sinna paigutatud islami-Iraani terroriinfrastruktuure,“ teatas Iisraeli välisminister Israel Katz X-is.

„Me peame vastama sellele ohule, nagu me tegeleme terroriinfrastruktuuriga Gazas, kaasa arvatud palestiinlastest elanike ajutine evakueerimine ja igasugused vajalikud sammud. See on sõda nagu iga teine ja me peame selle võitma,“ kirjutas Katz.