FOTOD | Kohus arutab Pärnumaal mehe surnuks peksnud alaealiste vahi alla võtmist

Poisid on ametlikult kahtlustatavad, aga pole ise varjanudki, et olid kuriteo taga. Nimelt filmisid nad peksmist ja postitasid videolõigu sotsiaalmeediasse. Seal hakkas see aktiivselt levima. Lõigus on poisid äratuntavad, üks neist vaatab ka otse kaamerasse.