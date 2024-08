Pentagon teatas, et huuthide rünnatud põlev tanker näib naftat lekkivat

Sounioni pardal on 150 000 tonni toornaftat ja lekke korral võib sellest saada üks suuremaid ajaloos.

Pentagoni kõneisik, õhujõudude kindralmajor Patrick Ryder ütles eile, et kolmas osapool püüdis saata kaks puksiiri Sounioni päästma, aga huuthid ähvardasid neid rünnata.

„Need on lihtsalt hoolimatud terrorismiaktid, mis destabiliseerivad jätkuvalt ülemaailmset ja regionaalset kaubandust, seavad ohtu süütute tsiviilmeremeeste elud ja ohustavad elavat merekeskkonda Punases meres ja Adeni lahes, huuthide oma tagahoovis,“ ütles Ryder.

Ryder lisas, et USA sõjavägi teeb koostööd teiste partneritega regioonis, et uurida, kuidas alust aidata ja leevendada võimalikku keskkonnamõju.

Iraani toetatud huuthid on oma kümme kuud kestnud rünnakukampaania käigus uputanud kaks laeva ja tapnud vähemalt kolm meeskonnaliiget. Laevaomanikud on olnud sunnitud vältima Suessi kanali otseteed.

Huuthid teatasid, et ründasid tankerit osaliselt seetõttu, et selle Kreeka omanikettevõte Delta Tankers rikkus huuthide keeldu siseneda „okupeeritud Palestiina sadamatesse“, teatas huuthide sõjaline kõneisik Yahya Saree. Sel kuul on huuthid rünnanud veel kaht Delta Tankersi alust.