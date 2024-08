Trumpile esitati 2020. aasta valimistulemuse muutmise katse asjas muudetud süüdistused

Tegemist on reageeringuga USA ülemkohtu eelmisel kuul langetatud otsusele, mille järgi on presidentidel ulatuslik puutumatus kriminaalsüüdistuste esitamise ees ametliku tegevuse kohta ametis olles, vahendab BBC News.

Muudetud süüdistuses on samad neli punkti, aga need on nüüd seotud tema kandidaadi-, mitte presidendistaatusega.