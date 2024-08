Erakondade reitingud: Reformierakond tõusis populaarsuselt teiseks

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimase kuue nädalaga langenud 3,1 protsendipunkti võrra. Nädalaga 1,1 ning viimase nelja nädalaga 2,3 protsendipunkti võrra toetust kasvatanud Reformierakond möödus reitingutabelis sotsidest ning on taas populaarsuselt teine erakond. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on viimased neli nädalat püsinud 17%-18% vahel.