ÜRO hoiatas kõrgendatud ohu eest Venemaa Kurski oblasti tuumajaamas

„Siin lähedal on ilmnenud tuumaõnnetuse oht või võimalus,“ ütles agentuuri juht Rafael Grossi pärast Kurski tuumajaama külastamist, viidates asjaolule, et Kurski oblastis käivad lahingud.

Venemaa on väitnud, et Ukraina väed on tehast korduvalt rünnanud. Kiiev on eitanud süüdistusi, et tehas on olnud nende sihtmärgiks.