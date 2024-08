Zelenskõi: Ukraina vägede sisenemine Kurski oblastisse on osa võiduplaanist

Zelenskõi ütles foorumil kõneledes, et Kurski oblast on „üks plaani suundi, millest osa on juba ellu viidud“. Ta lisas, et plaan puudutab veel Ukraina strateegilist positsiooni ülemaailmses julgeoleku infrastruktuuris ja diplomaatiliste vahendite kasutamist, et sundida Venemaad sõda lõpetama, vahendab Ukrajinska Pravda.

Plaani edu sõltub USA ja president Bideni toetusest ning loast plaani kasutada, ütles Zelenskõi.

„See võib mõne jaoks tunduda liiga ambitsioonikas, kuid meie jaoks on see oluline plaan,“ lisas ta. Zelenskõi sõnul on tal kavas plaani tutvustada ka mõlemale USA presidendikandidaadile Kamala Harrisele ja Donald Trumpile, vahendab BBC.

Samuti teatas Zelenskõi, et Ukraina viis hiljuti läbi oma esimese eduka kodumaal toodetud ballistilise raketi katsetuse. Ta õnnitles Ukraina kaitsetööstust, kuid keeldus rohkemate üksikasjade jagamisest.

Ukraina on kasutanud mõningaid USA-lt saadud ballistilisi rakette Venemaa vastu, kuid samaaegselt on riik töötanud kodumaise kaitsetööstuse arendamise nimel, et vähendada sõltuvust lääne abist. Vaatamata sellele toetub Ukraina endiselt Venemaaga võitlemiseks peamiselt välismaalt pärit sõjavarustusele.

Zelenskõi avaldas foorumil kõneledes, et Ukraina on kasutanud mõningaid äsja saabunud lääneriikide saadetud hävitajaid F-16, et peatada Venemaalt välja tulistatud rakette. Samas tunnistas ta, et riik vajaks rohkem reaktiivlennukeid.