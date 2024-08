Kreml: Prantsusmaa peab Durovi vastu esitama väga tugevaid tõendeid

„Süüdistused on tõepoolest väga tõsised ja nõuavad sama tõsist tõenduspõhist alust,“ ütles Peskov pressikonverentsil uudisteagentuuri Interfax teatel. „Vastasel juhul on tegemist otsese katsega piirata suhtlusvabadust ja võiks isegi öelda, et hirmutada otse suure ettevõtte juhti.“

Peskovi sõnul loodab Venemaa, et Durovil on õiguskaitseks kõik vajalikud võimalused. Ta lisas, et Venemaa on valmis osutama abi ja tuge, kuid olukorra teeb keeruliseks asjaolu, et ta on ka Prantsusmaa kodanik. Samuti on Durovile abikätt üritanud ulatada Araabia Ühendemiraat, kes palus Prantsusmaa valitsuselt konsulaarjuurdepääsu Durovile.