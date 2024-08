Põhjalik ülevaade, kuidas valida lapsele kombinesooni

Kuidas valida lapsele kombinesooni?

Kombinesoon pole ilmaasjata saanud paljude lapsevanemate lemmiküleriideks laste puhul. Sel on mitmeid eeliseid alates suurepärasest soojapidavusest kuni mugavuseni välja, mis lubab lastel liikuda vabalt ja võimaldab nautida õueseikluseid. Kuidas aga valida sobiv kombinesoon ?

Milliseks aastaajaks kombinesooni otsid? Detsembrist kuni veebruari on vaja korralikku ja sooja talvekombinesooni, aga muul ajal saab kanda õhemat ilmastikukindlat kombinesooni. Seega esimene asi, millest alustada, on mõelda läbi, millisteks aastaaegadeks lapsele kombinesooni otsid.

Veendu, et välja valitud kombinesoon oleks valmistatud kvaliteetsest ja hästi hingavast materjalist. Talvekombinesoon võiks olla valmistatud materjalist, mis hoiab hästi sooja ka kõige suurema pakase korral. Eelista sooja voodri ja hea veepidavusega kombinesooni, mis kaitseb last igasuguse ilma korral. Vali sügiseks ja kevadeks kombinesoon , mis on kindlasti hea niiskuskindlusega.

Eelista kombinesoone, millel on mitmeid praktilisi funktsioone, nende seas:

eemaldatav kapuuts, et seda oleks kergem pesta ja tagatud oleks lapse ohutus igas võimalikus olukorras;

helkurkangast valmistatud detailid, et laps oleks nähtav ka pimedal ajal;

mugavamaks kandmiseks ja paremaks soojapidavuseks eelista kombinesoone, millel on ümber talla käivad kummid;

soe vooder, seda eriti, kui on vaja osta uus talvekombinesoon.

Sobiva suuruse valimiseks tuleb arvestada lapse mõõduga. Kuigi paljudele lasteriiete suurustele on lisaks mõõdule lisatud ka soovituslik vanus, ei tohiks see olla ainus, mida sobiva suuruse valimisel arvesse võtta. Lapsed on erineva suurusega ja kasvavad erineva kiirusega, mistõttu võib vanusele viitav info olla eksitav. Arvesta lapse pikkuse ja sellega, milliseid riideid soovid lapsele kombinesooni alla panna, et leida sobiv rõivasuurus.

Enam levinud materjalid, millest laste kombinesoonid on valmistatud