Laste talvegarderoobi ABC – mida osta ja mida pole tegelikult vaja

Soojad kihilised riided

Üleriiete alla tuleb panna ka korralikud alusriided, mis aitavad hoida keha soojas. Talvel on olulisel kohal kihiline riietumine, mis sisaldab õhemaid ja soojemaid aluskihte. Soovitame varuda koju looduslikest materjalidest valmistatud lasteriideid, nagu näiteks meriinovillaseid kampsuneid, puuvillaseid T-särke ja palju muud. Need esemed sobivad kandmiseks nii kombinesooni kui ka jope all, aga ka lasteaias või mujal, kuhu parasjagu minek on. Looduslikest materjalidest lasteriided hoiavad sooja, aga ei lase lapsel üle kuumeneda, sest samal ajal on need väga hea hingavusega. Need riideesemed ei leia kasutamist mitte ainult talvel, vaid ka sügisel ja kevadel. Näiteks sobib meriinovillane kampsun ka õhukese laste vihmajope või -mantli alla.