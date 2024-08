E-smaspäev 2024 toob head pakkumised Kaup24 ja Hansaposti e-poodi

E-smaspäev 2024 toob sinuni suurepärased pakkumised

E-smaspäev on mitu korda aastas toimuv ostupüha, mille raames langetavad hindu paljud e-poed. E-smaspäev on saanud sama populaarseks ostupühaks, kui seda on üle maailma tuntud must reede ehk Black Friday. Selle erinevus seisneb selles, et E-smaspäeva korraldatakse mitu korda aastas ja see toimub vaid Eestis.

E-smaspäev annab inimestele võimaluse tellida vajalikke tooteid heade hindadega ja tutvustada klientidele veebikaupluste kasutusmugavust. Kuigi e-poodidest tellimine on lihtne ja usaldusväärne viis, kuidas vajaminevaid tooteid soetada, siis paljudel inimestel on hirm kauba tellimise ees. Seetõttu peame paslikuks tuletada meelde seda, et e-poest tellides kehtib 14 päeva pikkune tagastusõigus, millega saab tellitud kauba tagastada siis, kui selle kättesaamisel selgub, et ostetud sai kas vale number, värv või toode ei sobi mõnel muul põhjusel. Tutvu alati ostutingimustega enne e-poest tellimist ja kui ostad mõnest online-kauplusest, millest varem ei ole kuulnud, ei tee paha ka taustauuringu tegemine.

Kaup24 ja Hansapost on usaldusväärsed ostukohad, mis pakuvad E-smaspäev 2024 raames mitmeid allahindlusi nii laste-, naiste- kui ka meestetoodetele. Samuti leiab sealt kõik vajaliku kodu sisustamiseks, remondiks, aia hooldamiseks ja paljuks muuks. Tutvudes enne E-smaspäev 2024 sooduskampaaniat meie toodetega, saad ära märkida kaubad, millel silma peal hoida ja mida allahindluse raames tellida. Samuti on mõistlik mõelda läbi kõik, mida on vaja ühe sooduskampaania raames osta, et selle ajal ei kaotaks fookust ega aega.

E-smaspäev 2024 allahindlused Kaup24 ja Hansaposti e-poes