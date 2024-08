Trumpi endine julgeolekunõunik nimetas teda Putini poolt manipuleeritavaks

Herbert Raymond McMaster on USA armee erukindralleitnant, keda on tunnustatud töö eest Lahesõjas ja operatsioonis „Iraagi Vabadus“. 2017. aastal sai temast endise USA presidendi Donald Trumpi julgeolekunõunik, mis lõppes tema vallandamisega. „Ma teadsin juba 13 kuud enne, et see päev tuleb,“ kirjeldab McMaster enda ametiaega julgeolekunõunikuna äsja ilmunud memuaarides „Sõjas meie endiga: minu teenistusaeg Trumpi Valges Majas“. „Donald Trumpi kasutab enamiku inimesi lõpuni ära ning seejärel visatakse nad kõrvale. Minu aeg oli lihtsalt tulnud.“