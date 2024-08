KUULA | Tervisekassa podcast: Vaimne tervis töökohal

Episoodis arutletakse ka selle üle, kuidas hinnata vaimse tervise hetkeseisu oma töökeskkonnas ning milliseid samme astuda vaimse heaolu toetamiseks. Kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa usub, et tulemusteni jõudmise ja ressursside efektiivsema kasutamise eesmärgil on väga tähtis läbimõeldud plaan ja tegevuskava. Peaasi.ee kodulehelt leiab eraldi tööandjatele suunatud lehe, kus tööriistadena on olemas nii tasuta teste, kriisiplaane kui ka tegevuskava põhi, mille alusel saab enda organisatsiooni hetkeseisu analüüsida. Lisaks on hetkel avatud ka vaimset tervist toetava organisatsiooni märgise taotlemine, mis annab ettevõttele võimaluse oma panust analüüsida ning ka väljaspoole kommunikeerida.