ECCO – kvaliteetsed jalatsid, mis meeldivad ka moegurmaanidele

Põhjamaine kvaliteet aastast 1963

Tähelepanuväärseks asjaoluks on ka see, et ECCO valikust ei leia mitte ainult kontsakingi, vaid ka matkale sobilikke jalanõusid . Aktiivseteks õuetegevusteks on kaubamärk disaininud jalatseid, millel on Michelini kummist välistald, mis tagab nii suurepärase haarduvuse kui ka vastupidavuse. Väljatöötatud HM100K veekindel tehnoloogia muudab mitmed nende jalatsid sobilikuks ka vihmastesse oludesse ja pakub mugavat alternatiivi klassikalistele kummikutele.