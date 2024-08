„Igal pool on asi hull.“ Eelarverong hakkab mürisema neljapäeval, aga juba köetakse üksteist üles.

Eile said poliitikud ülevaate majandusprognoosist, neljapäeval tutvustab rahandusminister Jürgen Ligi valitsuskabinetis oma palgamaksuideed ja nädala pärast algavad ilmselt juba suured vaidlused ministrite vahel. Loodetakse, et valitsusliidu osalised peavad pingele vastu ega hakka trikitama. „Ma saan aru, et on alanud üksteise üleskütmine, ja sellega ma kindlasti kaasa ei lähe,“ ütles üks minister, kui temalt uurisime, kui keeruline on ette võetav kärpeülesanne.