Milline vihmajope kaitseb päriselt vihma eest?

Milline vihmajope valida?

Vihmajope valimisel on kõige olulisem veenduda selles, kui hästi see vihma peab. Erinevate toodetega tutvudes võib silma jääda, et mõnda jopet on kirjeldatud kui veekindlat, teist kui vett tõrjuvat ja kolmandat kui niiskuskindlat üleriiet.

Veekindel vihmajope – juhul, kui ühele tootele on lisatud juurde, et tegemist on veekindla üleriidega, tuleks selle veekindlust hinnata veesamba väärtusega. See näitab, kui hästi ja kui kaua suudab vihmajope vett pidada. Alates 1000 mm veesamba väärtusega jopesid võib juba nimetada veekindlaks, kuid ideaalis soovitame valida jope, mille veesamba väärtus on vähemalt 5000 mm.

Vetthülgav jope peab võrreldes veekindla jopega vähem vihma ja on valmistatud vett tõrjuvast materjalist. Spetsiaalne materjal ei lase veepiiskadel materjali sisse imbuda ja takistab sel läbimärjaks saamist. Vetthülgavast materjalist jope võib olla sobilik kerges vihmas olemiseks ja lühikeseks õues viibimiseks, aga see ei sobi pikaajaliseks vihma käes viibimiseks või vihmase ilmaga matkamiseks.

Juhul, kui sa tead, et sa tugeva vihma korral niikuinii õue ei lähe ja vajad üleriiet selleks, et kerge vihma korral ühest punktist teise jõuda, võib olla sinu jaoks parimaks valikuks vihmajope, millel on niiskuskindlad omadused. See sobib ideaalselt kandmiseks olukordades, kui õues sajab kerget vihma ja plaanis ei ole pikalt vihma käes jalutada.

Vihmajopede lõiked ja stiilid

Tutvudes Kaup24 ja Hansaposti valikuga, võid näha, et vihmajopede stiile on väga erinevaid. Need üleriided, mis on mõeldud sportimiseks, on disainitud nii, et oleksid mugavad spordialaga tegelemiseks ja vastaksid vajalikele ilmastikuoludele. Teised joped, mis on mõeldud ennekõike linnatänavatele, võivad olla nii laiema kui ka kitsama lõikega, ning tihti on disainitud erinevaid trende silmas pidades.