Kõik, mida pead teadma talvejopedest

Kas sulejope või sünteetilise isolatsiooniga jope?

Talvejopedel on vooder, mis hoiab sooja. Küsimus on aga selles, et millise isolatsiooniga jopet eelistada. Kas sellist, mis sisaldab naturaalseid sulgi või hoopis mingisugust sünteetilist täidist? Lühidalt öeldes on mõlemal talvejopel omad eelised ja puudused. Vaatame lähemalt, millised on nende jopede omadused.

Talvejope , mille sisu koosneb naturaalsetest udusulgedest, on sünteetilise sisuga jopedest kergem ja ka soojem. Tavaliselt sisaldavad need partide ja hanede udusulgi. Seetõttu sobib selline talvejope kõige paremini väga külma ja pakaselisse talve. Sünteetilise sisuga talvejoped, mis võivad olla valmistatud polüestrist või teistest sünteetilistest materjalidest, on seevastu paremaks valikuks niiskemasse talveilma või hoopis sügisesse, mil on oluline ka kaitse niiskuse ja vihma eest.

Kas lühike jope, parka või hoopis mantel?

Milline talvejope valida – kas lühike ja klassikaline jope, parka või mantel? Üleriiete valik on lai ja kuigi on olemas kolme sorti üleriideid, erinevad ka need omavahel nii lõike, värvi kui ka omaduste poolest.

Jope on talvistest üleriietest kõige lühema lõikega ja võib ulatuda alates nabast kuni puusadeni. Seda kandes hoiad hästi soojas enda ülakeha ja tagatud on mugav liikumine, mistõttu sobib jope hästi ka sportlikeks päevadeks.

Parka on pikem kui jope, ulatudes umbes põlvedeni. Parkal on alati kapuuts, mille sisse saab heitliku ilma korral pugeda. See on hea valik, kui otsid midagi, mis sobib kandmiseks sportlikel päevadel, aga ka iga päev.

Mantel on pikkuse poolest kõige pikem ja võib ulatuda peaaegu maani. Soe mantel hoiab soojas ka kõige külmakartlikuma inimese ja seetõttu tasub see valida nii krõbedaks talveks kui ka kõikidel neil, kes soovivad maksimaalset soojust.

Seda, milline talvejope valida, tuleb otsustada lähtuvalt garderoobist, mida omad, ja sellest, milline on sinu elustiil. Lõike valikul lähtu eelkõige sellest, mis on sulle mugav ja alles siis trendidest .