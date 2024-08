Kas Helly Hanseni naistesaapad on oma hinda väärt?

Helly Hanseni saapad – eelised ja puudused

1877. aastal asutatud kaubamärki Helly Hansen on juba algusest peale saatnud suur edu – juba esimesel viiel aastal müüsid nad enam kui 10 000 toodet. Aasta pärast brändi sündi hakkas Helly Hansen ka oma tooteid eksportima ja müüma Norrast väljapoole. Oma tegutsemisaastate jooksul on välja töötatud mitmeid erinevaid materjale selleks, et pakkuda paremat ilmastikukaitset välistingimustes. Kuid mitte ainult nutikas arendustöö pole neid edasi viinud, vaid ka 1990. aastatel tabanud suur populaarsus Inglismaa ja USA noorte seas, mis tingis ka brändi toodete laialdasema müügi väljaspool spordi- ja matkatarvete poode.

Ka tänapäeval on Helly Hansen üks eesrindlikumaid innovatsiooni vedureid vabaõhuriiete ja -tarvete edasi arendamisel. Sarnaselt üleriietega on ka Helly Hanseni saapad naistele disainitud samu printsiipe silmas pidades ehk mõeldud välistingimustesse. Seda tõestab ka nende jalanõude funktsionaalsus ja omadused, mis määravad nii toote kvaliteedi kui ka hinna .

Alma – Helly Hanseni saapad naistele

Alma naistesaapad on valmistatud kõrgkvaliteedilisest ja veekindlast seemisnahast. Saabastel on soe vooder, mis hoiab jalad soojas. Nendel saabastel on mitmeid Helly Hanseni välja töötatud omadusi, nagu näiteks HH® Max-Grip, HH® Seam-Shield, HH® Quick Dry, HH® Hover-Stride või HH® Comfort Insole, samuti mikroobidevastane töötlus lõhna vältimiseks ja EVA Comforti sisetald, mis tagab parima mugavuse. Need Helly Hanseni naistesaapad sobivad hästi talveks ja on mõeldud linnakeskkonda.

Isolabella 2 Demi saapad

Moodsad talvesaapad, mis on valmistatud vett tõrjuvast materjalist ja disainitud stiili ning mugavust silmas pidades. Nendes saabastes on kasutusel PrimaLofti® vooder, mis hoiab jalad soojas ka kõige külmemal talvel. Brändi spetsiaalne sisetald tagab mugavuse ja kummist tald suurepärase haarduvuse libedal pinnal.

Helly Hanseni Victoria saapad