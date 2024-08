Telli uueks hooajaks jalanõud, mida armastavad ka paljud Hollywoodi staarid

Lambanahast valmistatud jalanõud igaks hooajaks

UGG kõige populaarsemaks tooteks on klassikalised talvesaapad, mida on saadaval nii kõrge kui ka madala säärega. Neid saapaid iseloomustab lambanahast väline osa ja UGG saabastele omane soe ning äärmiselt pehme sisevooder. Lisaks on saabastel paindlik ja kerge tald, mis muudavad need suurepäraseks kaaslaseks ka pikematel ning aktiivsetel päevadel. Kõigele lisaks on nende klassikalised saapad ka veekindlad, sobides kandmiseks ka siis, kui meie talv on oodatust vihmasem. Vaatamata veekindlusele pole neid soovituslik kogu aeg vihmas kanda ja selle asemel tuleks eelistada UGG või mõne teise brändi vihmakindlaid jalatseid.