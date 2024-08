Astu stiilselt sügisele vastu! Soovitused, kuidas luua ajatu sügisgarderoob

Vaheta sandaalid mugavate ja stiilsete saabaste vastu

Üks kõige esimesi asju, mida sügise saabudes teha, on vahetada lahtised sandaalid ja kingad saabaste ning vabaajajalatsite vastu välja. Nahast naiste saapad , olgu need siis kontsaga või ilma, võiksid kuuluda iga naise garderoobi. Naturaalsest nahast saapad peavad kaua vastu ning sobivad kandmiseks nii jahedamatel kui ka soojematel sügispäevadel. Vali lähtuvalt oma stiilist ja üleriiete värvist kas pruunid või mustad naiste saapad, mis ei lähe kunagi moest ja mida on lihtne kombineerida erinevate jakkide, mantlite, kleitide ning pükstega.

Kui sa armastad liikuda palju looduses, siis lisaks klassikalistele saabastele vali ka naiste saapad , mis on mõeldud spetsiaalselt pikkade vahemaade läbimiseks ja on heaks kaaslaseks igal väljasõidul, mida plaanid sügisel ette võtta. Selliseid saapaid pakuvad mitmed vabaaja- ja spordibrändid, nagu Timberland, Helly Hansen või Luhta.

Eelistades klassikalisi lõikeid ja kvaliteetseid materjale, püsivad jalatsid kaua aega ilusad ning on head kaaslased läbi mitme moehooaja.

Täienda oma garderoobi soojade üleriietega

Villased mantlid on alati moes, olenemata selle hooaja moetrendidest . Seetõttu soovitame ajatu garderoobi ülesehitamiseks investeerida kvaliteetsesse mantlisse, mida on hea peale tõmmata nii pükskostüümile, aga ka kleidile ja seelikule. Kanna mantlit koos sooja salli, mütsi ja nahast kinnastega ning oled valmis igaks ilmaks ja sündmuseks.

Jätkuvalt on moes nii puffer-stiilis jakid ja mantlid kui ka vestid, mis on ideaalseks üleriideks soojadel sügispäevadel. Kanna jaki või vesti all sooja kudumit, et end soojas hoida, ja astu stiilselt päikeselistele sügispäevadele vastu.