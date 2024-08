Must reede 2024 tuleb taas – suurepärane võimalus saada osa headest pakkumistest

Mis on must reede?

Must reede on Ameerikast alguse saanud ostupüha, milles algselt osalesid füüsilised kauplused, kust võis leida heade hindadega sooduspakkumisi. Ühtlasi tähistas see ka jõulukingituste ostlemise perioodi algust. Praeguseks on must reede kasvanud nii suureks, et sellest võtavad osa kauplused üle maailma ning mitte ainult füüsilised poed, vaid ka e-poed. Nii on must reede 2024 tulemas ka e-poodides Kaup24 ja Hansapost, kust on võimalik soetada nii jõulukingitusi kogu perele kui ka kõike muud vajalikku alates moetoodetest kuni kodusisustuse ja elektroonikani välja. Lisaks suurepärastele pakkumistele pakub Kaup24 musta reede raames, aga ka muul ajal kõikidele „KÄTTE 1–2 PÄEVAGA / LAOS OLEMAS“ märgistusega toodetele tasuta tarnet lähimasse pakiautomaati või postkontorisse, olenemata sinu asukohast.