Ukrainas sõdinud Vene mõrvar tappis uue ohvri, mõisteti 23 aastaks vangi, aga pääses uuesti lepinguga rindele

„Minu esimene reaktsioon oli õudus. Ma lugesin kohtumeditsiinilisi ettekandeid ja ma tean, mida see inimene minu vanemaga tegi. On koletislik, et ta jälle vabaks lasti,“ ütles Pekareva. „Et see juhtub 21. sajandil... ei ole sõnu, et kirjeldada, mis toimub!“