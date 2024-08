Näitus „Peedist pesumasin“ ootab simmanipeole Eesti Põllumajandusmuuseumis

August on olnud läbi aegade põllupidajate jaoks üks töisemaid kuid aastas. Saagikoristus on alanud, aiamaad ja põllud on täis küpseid vilju. Töise kuu kõrval peeti ka rahvapidusid ja simmaneid, mis on olnud osa Eesti kultuurist alates 19. sajandist. Need rõõmsad sündmused toovad kokku et laulda, tantsida, kohtuda, nautida head toitu ja seltskonda. Just tutvuste loomiseks olid sellised peod kõige kasulikumad: kohtuvad südamed, sündisid uued sõprussuhted. Talgusimman oli ühe töise kogukonna märk, mis tugevdas ühiseid sidemeid ja aitas hoida elus Eesti kultuuripärandit. Päeval tehti koos tööd, õhtul tänati abilisi pika laua taha istudes hea ja paremaga.