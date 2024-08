VIDEO | „Pole vaja pessimismi süvendada.“ Jürgen Ligit häirib, et kõik kohe riiki kiruma tormavad

„Me (valitsus – toim) oleme ju üldiselt reaalsusega kursis olnud. Nüüd on lihtsalt mõned numbrid ametlikud, millest lähtuda. Me peale lähtuma ka eelarvedefitsiidi maksimummäärast, mis on Euroopa Liidu kokkulepe,“ sõnas Ligi. Ta toonitas, et jätkusuutmatut eelarvepoliitikat ei saa jätkata.