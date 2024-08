Tori vallas leiti tapetuna 59-aastane mees, kahtlustavana peeti kinni kaks alaealist

Üllar Kütt lisas, et politsei reageerib noortega seotud vägivallajuhtumitele alati tõsiselt. „Politsei eesmärk on eelkõige noored õigele teele suunata, et tulevasi rikkumisi ära hoida. Praegusel juhul oli ühel noormeestest on ka varasem vägivallaga seotud juhtum, kuid politseile teadaolevalt ei olnud tegemist korduva mustriga. Selgitame uurimisega välja, mis nüüd niivõrd tõsiste tagajärgedega sündmuseni viis,“ ütles jaoskonnajuht.

Lääne ringkonnaprokuröri Toomas Koitmäe sõnul on kahtlustatavad kinni peetud ning noormeeste võimalik vahistamine selgub lähiajal. „Uurimisasutused teevad aktiivselt menetlustoimingud, et välja selgitada, mis sellise sündmuseni viis, mis täpselt sündmuskohal aset leidis ja mis täpselt põhjustas kannatanu surma. Esialgse uurimisversiooni järgi on tegemist isiklike suhete pinnalt tekkinud konflikti eskaleerumisega ja ohtu teiste inimeste turvalisusele ei ole. Tegemist on äärmusliku juhtumiga, kus esialgse kahtlustuse järgi on kahe noormehe poolt toime pandud vägivallategu kaasa toonud kannatanu surma,“ sõnas ringkonnaprokurör Koitmäe.