Sõrskõi: Kurski oblastis on võetud vangi 590 Vene sõjaväelast ja Venemaa on sinna Ukrainast saatnud 30 000 meest

„Kurski operatsioon on kaasa tõmmanud märkimisväärse arvu [Vene] sõjaväelasi. Praeguseks hetkeks võime me konstateerida, et Kurski suunale on juba ümber paigutatud umbes 30 000 sõjaväelast ja see arv kasvab,“ ütles Sõrskõi.