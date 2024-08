Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontsert toob Mahleri 8. sümfoonia esmakordselt Tartusse ja Pärnusse

„Mahleri 8. sümfooniat on Eestis seni esitatud vaid Tallinnas. Nüüd on meil esmakordselt võimalus tuua see monumentaalne teos Tartusse ja Pärnusse. Ka Pärnu kontserdimaja on selle teose esitamiseks ideaalne paik – orkester kõlab seal hästi, aga koor veelgi paremini. Koori hääl levib selgelt ja võimsalt ning pakub tõeliselt erakordset muusikalist kogemust,“ ütles Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Risto Joost.