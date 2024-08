Balti filmipäevad Tartus: Tõsielulised mängud

„Mingit Baltit ei ole!“, hüüatas kirjandusteadlane Veiko Õunpuu „Sügisballis“ (2007) Balti riikide kirjandusfestivalil. Balti filmipäevadega püütakse juba kaheksandat aastat tõestada, et midagi siiski on. Rahvusvaheliselt on Balti riikide filmiinstitutsioonid juba aastaid esinenud olulistel filmiturgudel ühiste ettevõtmiste ja väljapanekutega, et tuua esile regiooni omapära ning väljuda suuremate Ida-Euroopa filmimaade varjust. Seekord Tartus toimuvatel Balti filmipäevadel on kõrvuti kaks edulugu: 2023 „Sundance’il“ rahvusvaheliste dokfilmide kategoorias Anna Hintsile parima režissööri auhinna võitnud „Savvusanna sõsarad“ (2023) ja samas Marija Kavtaradzėle mängufilmide hulgas sama preemia toonud „Aeglaselt“1. Doki ja mängufilmi erinevus ning üksteist toetav vastandus jookseb ühendava niidina läbi tänavusegi kava, kus igat riiki esindab kaks täispikka filmi, lisaks erikava lühifilmidest. On ka erandeid, sest Eesti poolelt on teiseks täispikaks lühidokkide kogumik „Metsik lõuna“ (2024) ja Läti on ühe filmina valinud kavasse värske saagi asemel nende komöödiaklassika „Jaaniöö värvi limusiin“2. Mõlemal valikul on oma arusaadav põhjus: „Metsik lõuna“ valmis Tartu 2024 kultuuripealinna aasta alguseks ja Balti filmipäevad toimuvad esimest korda ainult Tartus, „Jaaniöö värvi limusiin“ viib aga vaataja juunikuu valgetesse õhtutesse Läti põhjapiiri ääres Vidzemes. Eesti on parajalt lähedal, et plaanida sõitu Munamäele, mis oli juba toona üks Baltimaade turismisihtkohti, ja väidetavalt lisas film Munamäele populaarsust. „Jaaniöö värvi limusiinil“ on õnnestunud tabada heade komöödiafilmide olemuslikku fenomeni, võib otsida paralleele meie komöödiaklassikaga „Siin me oleme“3 ning ei saa välistada, et see oli lätlastele ka eeskujuks. Mõlemad näitavad linnastunud, asjakultusele orienteerunud põlvkonna ja traditsioone austava maaelanikkonna vastasseisu, kuid kui Nõmmik keskendub keskkonnale ja kohandumisele, siis Streičs hoiab tähelepanu keskmes suhtumist varasse. Vanatädi Mirtale saabuvad jaanilaupäevaks külla sugulased, keda huvitab vaid see, kellele pärandab vanatädi oma Žiguli. Rõhuasetus pole aktuaalsust kaotanud ning mõistetav ka neile, kes on sündinud pärast laulvat revolutsiooni. „Jaaniöö värvi limusiini“ väärtus ei seisne aga ainult Nõukogude ühiskonna värvikas kirjeldamises, vaid žanrifilmi nakatavas stiilipuhtuses. Vallandub kontrollimatu tegevus ja filmimaailm hakkab tööle oma reeglite järgi, vaatajat üha üllatades. Tekib ühekorraga võõristus- ja samastumisefekt – kõik oleks justkui tuttav ja reeglipärane alates olustikust kuni mõningate sõnadeni („maja“, „kirves“, „vest“), samas aga on vinti peale keeratud ja üks sündmus järgneb teisele sellises tempos, et järg kipub kaduma. Filmi energia ja intensiivsus erineb tuntavalt meile harjumuspärasest ja film sarnaneb isegi unenäole, justkui oleks „Siin me oleme“ antud lavastada Emir Kusturicale. Siin puudub tahtlik tolategemine, filmi tegelaskujud on värvikad, tragikoomilised, aga sealjuures ka üpris elulised, mis annab võimaluse toimuvaga paremini suhestuda. Grotesk pole sisse kirjutatud tegelastesse, vaid tuleb välja olukorras, kuhu nad satuvad. Sealjuures on peaaegu igal karakteril ka oma sisemine arenguliin. „Jaaniöö värvi limusiin“ ongi võib-olla oodanud oma aega, et Eesti vaatajani jõuda, loodetavasti aitavad Balti filmipäevad võita Läti kultuskomöödiale uusi austajaid. Nagu on kusagil kirjutanud George Sand, pole pearoad muud kui õnnestunud katsetused.