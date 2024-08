Ukraina väed ründasid väidetavalt Venemaa Belgorodi oblasti piiripunkte

Belgorodi oblast piirneb Kurski oblastiga, millest Ukraina väed on alates 6. augustist osa hõivanud.

Telegrami kanal Mash teatas, et umbes 500 Ukraina sõjaväelast ründas kaht Vene piiripunkti Belgorodi oblastis Nehhotejevkas ja Šebekinos.

Kanal „Belorusski silovik“ teatas, et Nehotejevkas toimus lahing Vene piirivalvurite ja Ukraina relvajõudude vahel ning et Ukraina poolelt osalesid rood sõdureid ja soomusmasinad. Venemaa kaitseministeeriumisse kriitiliselt suhtuv kanal „Dva majora“ väitis, et informatsioon 200-500 ukrainlasest Nehotejevkas ei vasta tegelikkusele.