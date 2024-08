Hiina sõjalennuk rikkus esimest korda Jaapani õhupiiri

„Meie õhupiiri rikkumine Hiina sõjalennuki poolt ei ole ainult meie suveräänsuse tõsine rikkumine, vaid ka oht meie julgeolekule ja on täielikult vastuvõetamatu,“ ütles Hayashi. „Meie arusaamise järgi on see esimene kinnitatud ja teavitatud õhupiiri rikkumine Hiina sõjalennuki poolt alates õhupiiri rikkumiste vastaste meetmete kasutusele võtust. Me hoidume andmast kindlat vastust Hiina lennuki tegevuse kavandatud eesmärgi kohta. Hiina viimase aja sõjalisel tegevusel Jaapani lähedal on aga olnud laienemise ja üha aktiivsemaks muutumise tendents. Valitsus jätkab suure tähelepanu pööramist Hiina sõjalisele tegevusele ja võtab tarvitusele kõik võimalikud meetmed, et tagada valvas jälgimine ja õhupiiri rikkumiste vastased meetmed.“