Macron välistas vasakpoolse peaministri ametisse nimetamise

Mõistes, et NFP juhitud valitsus oleks kohe silmitsi umbusaldushääletusega parlamendis kõigi teiste erakondade poolt, peab Macron nõu erakondade juhtide ja poliitiliste liidritega, teatati eilses avalduses. NFP on laiapõhjaline erakondade liit, kus on liikmeid alates mõõdukatest sotsialistidest kuni Jean-Luc Mélenchoni vasakäärmusliku Paindumatu Prantsusmaani, vahendab Reuters.

Macroni teade tähendab seda, et poliitilisele kriisile Prantsusmaal ei ole pärast ootamatute ennetähtaegsete valimiste väljakuulutamist tema poolt lõppu näha. Valimiste tulemusena ei saanud keegi selget enamust. Parlamendikohad on võrdselt jaotunud NFP, Macroni tsentristliku bloki ja paremäärmusliku Rahvuskogu vahel.

NFP sai siiski rohkem hääli kui teised ja on väitnud, et nende kandidaat, vähetuntud riigiametnik Lucie Castets tuleb peaministriks nimetada.

Castets ütles reedel Macronile, et vasakpoolsetel on õigus uus valitsus moodustada. Élysée palee avaldus tuli pärast seda, kui NFP teatas, et ei osale uutes konsultatsioonides, kui ei arutata Castets’ peaministriks nimetamist.

Paremäärmusliku Rahvuskogu juhid teatasid eile varem, et erakond blokeerib iga NFP peaministrikandidaadi, mis kitsendab Macroni võimalusi patiseisu lahendamiseks. Rahvuskogu juhid Marine Le Pen ja Jordan Bardella kohtusid Macroniga eile tund aega ja Bardella kuulutas NFP ohuks riigile.

Mõned kandidaadid, keda Macron kaalub, on konservatiivne regiooni juht Xavier Bertrand ja sotsialistist endine peaminister Bernard Cazeneuve, teatasid allikad. Prantsusmaa meedia mainis ka Pariisi vaese eeslinna sotsialistist linnapead Karim Bouamrane’i.

Le Pen pakkus, et Macron peaks kaosest väljumiseks referendumi välja kuulutama. Le Pen on vastu tehnokraatide valitsuse ametisse nimetamisele, väites, et poliitikud peidavad end tehniliste nimede selja taha.