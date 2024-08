Eesti Bassioaas – ka väikeses kohas võib maailmanimedega kokku saada ja muusikat teha

Festival ise on sündinud koostööst, kus Eesti poolsed partnerid on Võru Kannel eestvedajana Heiki Kelp ja Akantus Muusika juht Glen Kelp. Välispartnerina veab üritust Stuart Hamm, maailmakuulus tunnustatud basskitarrist ja pedagoog. Hamm on ka festivali kunstiline juht ja meistrikursuse korraldaja. Just väikelinna võlu, personaalsus ning hubased saalid toovad Võrru kokku maailmas tunnustatud esinejaid ja meistrikursustele muusikud.

Augusti lõpu Eesti Bassioaasile tulevad selliseid maailmaklassi nimed nagu Dennis Chambers (trummid, USA), Robert Bubby Lewis (basskitarr, USA), Zoltán Csörsz (trummid, HU) ja loomulikult Stuart Hamm kogu festivali eestvedajana. Eesti muusikutest staarideks on sellel aastal Toomas Vanem, Peedu Kass, Borka Hess ning solistina Uku Suviste.

Festivali võtmes on pearõhk basskitarril ning meistrikursuse õppel. „Basskitarr on bändipill, nagu ka trummid, seega bassi meistrikursus on algusest lõpuni ansamblis mängimise meistrikursus,“ tõi eestvedaja Heiki Kelp välja Vikerraadios Andres Oja saates. „Kõik päevad mööduvad koosmängimise õpingutena super festivaliansamblite saatel. Bass peab sulama ansamblisse võrdsena teiste pillidega ning hoidma koostöös trummiga nii tempot kui pinget.“

Lisaks festivali meistrikursusele annavad eelmainitud maailmanimed ka avalikke meistriklasse ehk töötubasid. Seega tasub 28.-31. augusti kuupäevadel tulla kõigil huvilistel Võru Kandlesse nii trummi, kitarr kui basskitarri meistriklassidesse virtuoosset mängukunsti imetlema. Nii on võimalus koos Dennis Chambersi või Zoltán Csörsz’iga takti lüüa, saada näpunäiteid Bubby Lewis’elt ladusalt unustamatute riffide osas või vaadata paari meetri raadiuses kui nobedalt Stuart Hammi sõrmed kitarril liiguvad, igaühel, kel muusikuhing ja huvi.