Noored kogunevad endiselt Kanuti aias, kaklusi toimub aga vähem. Politsei: kriminaalsete noortejõukude tegevus lõpetatakse võimalikult kiiresti

Andla sõnul toimus arutelu politsei initsiatiivil. „Kui mõned aastad tagasi, aastal 2018, oli suur probleem, et Kanuti aias kogunesid kambad – seal olid erinevad kaklused ja õigusrikkumised –, siis sellega võrreldes see pilt on parem,“ ütles ta.

„See, et noored saavad suvel omavahel kokku, üksteisega suhtlevad, see ei ole ju halb,“ leidis Andla. „See, et inimesed pargis käivad, see ei ole ju halb. Kui kusagil keegi tegeleb õigusrikkumisega avalikus kohas, näiteks tarbib alkoholi, siis tuleb vastavalt nende õigusrikkumistega tegeleda.“