Saksa konservatiivid nõuavad massipussitamise valguses karmimat rändepoliitikat ja Schengeni vaba liikumise lõppu

Rünnaku tagajärjel on peamine opositsioonipartei hakanud nõudma, et Saksa kantsleri Olaf Scholzi valitsus karmistaks migratsiooniseaduseid. Kristlike Demokraatide (CDU) juht Friedrich Merz teatas, et seadust on vaja muuta ja innustas Scholzi selles kaasatöötama. Merzi sõnul on valitsuse reaktsioon rünnakule ebapiisav, tuleb karmistada asüülipoliitikat ning kehtestada ELi piiridel alaline piirikontroll, mis tähendaks sisuliselt Schengeni ala reeglitest loobumist.