Zelenskõi sõnul võiks järgmine Ukraina rahukonverents toimuda Indias, aga selleks peab Modi oma poliitikat muutma

Samuti ütles Zelenskõi India ajakirjanikele antud pressikonverentsil, et toetab mõtet korraldada järgmine rahukonverents Indias. Seda kinnitas ta ka eelmisel nädalal toimunud kohtumisel India peaministrile Narendra Modile, märkis Zelenskõi. Ukraina soov on, et kõnelused toimuksid pigem mõnes nn „globaalsesse lõunasse“ kuuluvas riigis.