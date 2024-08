Miks Prantsusmaal tagaotsitav Telegrami juht Prantsusmaale läks? Vene miljardäri vahistamine tekitab küsimusi

Pühapäeval andis Prantsuse kohus heakskiidu eelmisel õhtul vahistatud IT-miljardäri Pavel Durovi edasiseks vahi all hoidmiseks. Durovil on peale Prantsusmaa kodakondsuse veel kolme riigi (Venemaa, Araabia Ühendemiraatide ja pealekauba veel Kariibidel asuva maksuparadiisi Saint Kittsi ja Nevise) pass ning prokuröride sõnul ei saa tema varandust arvestades ühtegi kautsjonit pidada piisavaks. Forbesi hinnangul on Durovi vara suurus üle 15 miljardi dollari.