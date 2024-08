Von der Leyeni soolise võrdsuse plaan kipub nurjuma: liikmesriigid esitasid eurovolinikeks pigem mehi

Suurem osa liikmesriikidest on seda palvet aga ignoreerinud, esitades ainult ühe ja meessoost kandidaadi. Briti leht Guardian koostas analüüsi, mille järgi on praegu kandidaadiks esitatud 14 meest ja viis naist. Viiest riigist, kes pole 30. augustil saabuva tähtaja eel kandidaati esitanud, toetub naiskandidaadile tõenäoliselt vaid Bulgaaria. Guardian märgib, et halvimal juhul on uues komisjonis naiste veerand või vähem ehk 22% kuni 26%, kaasa arvatud von der Leyen ise. Seejuures on ametisolevatest volinikest uuesti nomineeritud vaid üks ehk Horvaatia kodanikust rahvastikuvolinik Dubravka Šuica.