Kõigi aegade rekord: Kamala Harrise kampaania kogus kuu ajaga üle poole miljardi dollari

Harrise esindaja Jen O’Malley Dillon ütles, et eelmise nädala parteikogunemine andis hoogu kampaania jõupingutustele saada enda taha Donald Trumpi juhtimises pettunud vabariiklasi ja sõltumatuid valijaid. Kolmapäeval ja neljapäeval on Harris ja tema asepresidendiks kandideeriv Minnesota kuberner Tim Walz kampaaniatuuril Georgia osariigis.

Portaali FiveThirtyEight küsitluste koondtulemuse järgi on varem vabariiklastele ohutuks peetud osariigi valijate seas endiselt populaarseim Trump, kuid tema edumaa on kahanenud 0,6 protsendipunktile. 30. juulil oli Trumpi edumaa Georgias sama portaali andmeil veel ligi poolteist protsendipunkti. Teine portaal RealClearPolitics peab vahet siiski pisut suuremaks ja arvutab, et Georgias on Trumpi toetus keskmiselt 48,1% ja Harrise oma 47,1%. Sama portaali andmeil juhtis Trump kuu aega tagasi Bideni ees ligi nelja punktiga: 45,6% Bideni 41,8% vastu. Georgia võit annaks 538-liikmelises valimiskogus 16 delegaadi hääled.