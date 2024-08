Hollandi valitsuse istungitel keelati spioonihirmu tõttu ära telefonide kasutamine

Hollandi uus valitsuskabient on sunnitud turvakaalutlustel enne koosolekuid loovutama oma digikellad, mobiiltelefonid, sülearvutid ning isegi kõrvaklapid.

„Spionaažioht on aegade suurim,“ ütles Schoof väljaandele Politico. „Elektroonilised seadmed, iPad-id, nutitelefonid (...) need on kõik mikrofonid.“