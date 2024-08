VIDEO | Jeemeni Houthi võitlejate süüdatud tanker ähvardab tuua Punasel merel keskkonnakatastroofi

Reedel sai Ühendkuningriigi merekaubanduse agentuur (UKMTO) teate, et sihitult triiviva laeva peal on puhkenud veel kolm tulekahju. Arvatakse, et põhjuseks oli Houthi uus rünnak. Hiljem samal päeval postitasid Houthi liikumise esindajad rünnakust video sotsiaalmeediasse. Video põhjal paistab, et viimane rünnak toimus laevale paigutatud lõhkekehasid kasutades.