Prantsuse politsei arreteeris mehe, keda kahtlustatakse sünagoogi süütamise katses

Uurimisega seoses on vahi alla võetud veel kaks ründajaga seotud isikut.

Ajalehe Le Parisien andmetel oli rünnaku toimepanija 33-aastane Alžeeria päritolu mees, kes on sündinud Alžeeria Hydra piirkonnas. Valvekaamerast saadud piltidelt on näha meest lahkumas sünagoogi juurest nägu katmata, keffiyeh-rätik ümber pea. Vöö ümber oli tal mässitud Palestiina lipp ning käes hoidis ta kahte kollakat vedelikku sisaldavat plastpudelit. Lähedalt vaadates on pildilt näha ka vöökohal asuvat tulirelva.