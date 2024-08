Hiidlased on marus, kuna ametikoolist tahetakse ära võtta aianduserialad. Haridusminister: aiandus on kallis eriala, seda ei saa igal pool õpetada

Hiidlased on pahased, et haridusministeerium plaanib kaotada Hiiumaa ametikoolist aianduserialad, mis moodustavad kõigist kooli erialadest 60 protsenti. Haridusminister Kristina Kallase sõnul on tulemas haridusreform ja kuna aianduserialad on, siis neid igal pool omandada ei saa.