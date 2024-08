Saksa politsei teatas 15-aastase isiku vahistamisest seoses Solingeni noarünnakuga

Politsei uurib, kas on võimalikke seoseid kinnipeetu ja rünnaku vahel, vahendab Der Spiegel.

Der Spiegeli andmetel on Solingeni kesklinnast leitud mõrvarelv.

Pressikonverentsil teatas politsei, et kinnipeetu on 15-aastane. Kontrollitakse tema seotust noarünnakuga. Hetkel lähtutatakse sellest, et ründajaid oli üks, aga uuritakse kõiki võimalusi.