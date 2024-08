Ukraina ja Venemaa vahel toimus 115 sõjavangi vahetus

„Me peame meeles igaüht. Otsime ja rakendame maksimaalseid jõupingutusi, et kõik tagasi tuua. Aitäh igale üksusele, mis täiendab meie vahetusfondi. See toob meie sõjaväelaste ja meie tsiviilisikute Vene sõjavangist vabastamist lähemale. Aitäh meie meeskonnale ja partneritele, Araabia Ühendemiraatidele, selle eest, et meie inimesed koju naasevad,“ kirjutas Zelenskõi Telegramis.