Sitsiilia rannikul uppunud superjahi reisijad võisid surra, sest magasid

„Täpselt seda püüame me kindlaks teha ellujäänute küsitlemisel antud ütlustest, see on loomulikult juurdluse põhipunkt,“ ütles Cammarano.

Seni ei ole teada, kui kaua võtab aega jahi ülestõstmine, ütles Lääne-Sitsiilia merendusdirektor, kontradmiral Raffaele Macauda. Vesi on uppumiskohas umbes 50 meetrit sügav ja jahi ülestõstmine on omanike vastutada.

„Me oleme püüdnud välja selgitada maksimaalselt informatsiooni meeskonnaliikmetelt ja ellujäänutelt. Kõik, mida ma ütleksin, on see, et intsident toimus väga-väga äkki. Juurdlus algab laevahuku faktidega. See on kõik, mida ma hetkel öelda saan,“ ütles Cammarano.