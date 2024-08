Bolt langes Nigeeria ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise sotsiaalmeediasõja ohvriks

Selles pahatahtlikus mängus sattusid hammasrataste vahele juhid, kes saadeti taga ajama reisijaid, kes ei olnud isegi samas riigis.

Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas tegutsev zimbabwelasest Bolti taksojuht Munyaradzi Chinyama ütles BBC-le, et sai kolm sõidutellimust, enne kui märkas, et need ei ole päris. Ta ütles, et raiskas seetõttu palju kütust ja raha.

Bolt teatas BBC-le, et on tuvastanud ja blokeerinud kasutajaid, kes sellises kurjas mängus osalevad.

„Me mõistame, milline mõju on sellel olukorral olnud meie autojuht-partneritele Nigeerias ja Lõuna-Aafrikas,“ teatas Bolt.

Bolt lisas, et teistes riikides töötavad riikide vahelised tellimused endiselt.

Pole selge, kuidas see „Bolti-sõda“ alguse sai, aga nende Sahara-taguse Aafrika kahe suurema majandusega riigi sotsiaalmeediakasutajate vahel on pikk vastastikuse trollimise ajalugu.

„Kui mul on igav, tellin ma Nigeerias [Bolti], sest nende vennad on meie vastu lugupidamatud,“ kirjutas üks lõuna-aafriklane teisipäeval X-is. See näib olevat käima pannud sündmuste ahela, millele nigeerlased kiiresti vastasid.

Kanos tegutsev Nigeeria Bolti juht ütles BBC-le, et sai välismaa numbrilt tellimuse lennujaama, aga kedagi ei ilmunud kohale.

„Ma püüdsin helistada ja helistada, aga ei vastatud. Siis sõit tühistati,“ ütles nigeerlane.

See mees ütles, et ei ole ainus ohver. Paljudel tema kolleegidel on olnud samasuguseid probleeme.

Mõned sotsiaalmeediakasutajad on asunud juhtide poolele.

„Uberi ja Bolti juhid püüavad lihtsalt ots otsaga kokku tulla. Nad ei ole Twitteris kedagi trollimas. Nad tahavad päriselt end ausalt ära elatada. Palun jätke nad rahule. Ja ma räägin mõlema poolega,“ kirjutas üks X-i kasutaja.

„Bolti-sõda“ on mõlemas riigis ka hindu tõstnud.