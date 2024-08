Zelenskõi Ukraina iseseisvuspäeval: haige taat Punaselt väljakult punase nupuga ei dikteeri meile punaseid jooni

Zelenskõi märkis oma pöördumises, et ukrainlased maksavad võlad alati tagasi. Ja see, kes soovis Ukraina maale häda, saab selle oma koju protsentidega. Zelenskõi sõnul hakkab see, kes tahab külvata Ukraina maale kurjust, lõikama selle vilju oma maal. Zelenskõi rõhutas, et „haige taat Punaselt väljakult, kes ähvardab kõiki pidevalt punase nupuga, ei hakka dikteerima meile mingeid oma punaseid jooni“.

„Meie ja vaenlase vahel peab olema tugev piir, aga ukrainlaste vahele ei tule mingeid müüre. Sest Ukraina on meist igaühes. Sõltumatus on meist igaühes. Ja ühtsena suudame me võita. Me seisime, hoidsime kinni ja andsime vaenlasele vastuse ning nüüd teeme seda tema soodes. Me teame, mida tähendab sõltumatus. Kui raske on seda taastada. Kui raske on seda kaitsta. Aga me teame: kõik sõltub meist,“ ütles Zelenskõi.