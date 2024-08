Vene eriüksus tappis Volgogradi oblasti koloonias pantvange võtnud 4 kinnipeetut. Hukkus ka 4 koloonia töötajat

„Volgogradi oblasti rahvuskaardi eriüksuse snaiprid neutraliseerisid nelja täpsuslasuga neli kinnipeetut, kes olid koloonia töötajad pantvangi võtnud. Pantvangid on vabastatud,“ teatas rahvuskaart Interfaxile.

Neli väidetavalt Islamiriigiga seotud kinnipeetut võtsid eile koloonia töötajad pantvangi.

Volgogradi oblasti kuberner Andrei Botšarov teatas, et pärast rünnakut viidi haiglasse neli Venemaa föderaalse karistuste täideviimise teenistuse (FSIN) töötajat.

FSIN teatas, et hukkus neli koloonia töötajat.

„Kurjategijad tekitasid neljale töötajale erineva raskusastmega torke- ja lõikehaavu ning kolm neist suri. Veel neli vastupanu osutanut on hospitaliseeritud, üks neist suri haiglas,“ teatas FSIN.

Pool tund pärast seda teadet täpsustati, et üks surnuks tunnistatu jäi siiski ellu, aga varsti teatati uuesti, et ta ikkagi suri.

Kannatada sai ka neli kinnipeetut, teatas FSIN.

Pantvange võtnud kinnipeetud teatasid, et maksavad kätte moslemivendade eest, kes on vahistatud seoses Moskva lähedal toimunud Crocus City Halli terroriaktiga.

Venemaa meedia andmetel alustas eriüksus rünnakut kella 16 ajal.

„Meeste riigi“ juht Vladislav Pozdnjakov avaldas oma Telegrami kanalis „Pozdnjakov 3.0“ mitu videot, mis on väidetavalt filmitud koloonias nr 19. Näha on seitset surnukeha. Neli on erariietes seotud kätega läbisegi seina ääres ja nende kõrval on vereloigus näha haamer. Agentstvo pakkus, et need on pantvangiks sattunud kinnipeetud. „Baza“ kinnitas, et pärast rünnakut leiti nad purustatud peadega. „Mash“ teatas, et nad tapeti kohe rünnaku alates.

Eraldi on kolm surnukeha. Väliselt on need pantvangivõtjate moodi, neil on samasugused riided. Ühel on vasak kõrv verine ning kõrval on näha äralõigatud osa kõrvast ja nuga. Ühel salvestusel on kuulda, kuidas keegi ütleb: „Taustal pildista mind.“