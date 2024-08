VIDEO | Venemaa Voroneži oblastis süttis droonirünnaku järel laskemoonaladu, jätkuvalt toimuvad plahvatused

Telegrami kanal „Astra“ teatas, et Voroneži oblastis Ostrogožskis põleb ja plahvatab laskemoonaladu. Selles linnas asub „Astra“ teatel Venemaa kaitseministeeriumi soomustehnika nooremspetsialistide väljaõppekeskus.

Ostrogožski rajooni juht Sergei Horošilov teatas täna keskpäeva paiku, et „plahvatusohtlike objektide“ pkahvatused jätkuvad.

„Plahvatused jätkuvad, mistõttu palun veel kord jääda rahulikuks, olla maksimaalselt ettevaatlik ja järgida kõiki julgeolekuteenistuste nõudeid. Olukord on kontrolli all, vajalikud jõud ja vahendid on kaasatud,“ kirjutas Horošilov VKontaktes.