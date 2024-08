VIDEO | Terror Saksamaal: noaründaja pussitas festivalil surnuks kolm inimest. Teda otsitakse endiselt

Täna teatas politsei, et otsib endiselt tundmatut ründajat ja et tõsiselt viga saanute arv kasvas neljalt viiele.

„Täna õhtul oleme kõik Solingenis šokis, õuduses ja suures kurbuses. Tahtsime kõik koos tähistada oma linna aastapäeva ja nüüd peame leinama hukkunuid ja ohvreid,“ kurvastas linnapea Tim Kurzbach. „Mu süda murdub, et meie linna rünnati. Mul on pisarad silmis, kui mõtlen neile, kelle kaotasime. Ma palvetan kõikide eest, kes alles võitlevad enda elu eest.“

„Rünnak Solingenis on kohutav sündmus, mis on mind väga vapustanud. Ründaja tappis jõhkralt mitu inimest. Ma rääkisin just Solingeni linnapea Tim Kurzbachiga. Me leiname ohvreid ja seisame koos nende perekondadega,“ teatas Scholz X-is. „Ma soovin vigastatutele kiiret paranemist. Teo toimepanija tuleb kiiresti kätte saada ja teda tuleb karistada seaduse kogu karmusega.“